Немецкие эксперты выразили уверенность, что преимущества вакцинации подростков против Covid-19 преобладают над возможными рисками.

Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендовал вакцинировать против Covid-19 подростков старше 12 лет. К такому выводу члены комитета пришли после того, как эксперты пересмотрели свою предыдущую оценку, изучив данные о возможных побочных эффектах вакцинации во время масштабной программы иммунизации подростков в США. Там уже вакцинированы почти 10 млн молодых людей.

В частности, пристально изучалась информация о случаях воспаления миокарда – крайне редком побочном эффекте вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при условии предоставления соответствующей медицинской помощи эти осложнения протекают легко.

Кроме того, математическое моделирование показало, что, учитывая Covid-штамм Дельта, который сейчас доминирует в Германии, существует значительно более высокий риск заболевания в случае возможной четвертой волны инфекции осенью.

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление STIKO хорошей новостью.

— Родители молодых людей получили четкую рекомендацию принять решение в пользу вакцинации, — заявил чиновник.

По словам министра, в Германии вакцины против Covid-19 доступны в достаточном количестве для всех возрастных групп.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 15 августа в Германии полностью вакцинированными были более 47 млн человек (57,2% населения). 63,2% жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины против Covid-19.

Источник: DW