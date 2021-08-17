В Великобритании могут объединить вакцину от Covid-19 и гриппа

Вакцины от коронавируса и гриппа могут объединяться в одну инъекцию. Это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз и сделает будущие бустерные программы более комфортными.

Такое предложение высказал главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс. Сейчас они работают над созданием именно такой прививки.

— Это сэкономит много времени. Будет гораздо удобнее сделать всего один укол, так это то, на что мы, разработчики и производители вакцин, будем обращать внимание, — отметил Дюшарс.

Он добавил, если людям придется делать более двух прививок сезонных вакцин за раз, то объединить их в один укол будет лучше.

В правительстве Великобритании еще не подтвердили информацию о том, что объединенные инъекции могут появиться в свободном доступе уже осенью этого года. В настоящее время в стране ожидают рекомендаций от экспертов по запуску программы ревакцинации от коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Давид ранее заявил, что уже со следующего месяца бустерные инъекции могут начать проводить населению, если правительство примет такое решение. То есть примерно 32 млн британцев старше 50 лет снова будут вакцинироваться от Covid-19 в то самое время, когда обычно делают прививку от гриппа.

Вероятно, в этом году правительство страны попытается провести прививку от гриппа и коронавируса одновременно.