В Украине придумали еще одно поощрение для украинцев, чтобы те вакцинировались от коронавируса. За прививку будут дарить билет на концерт.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, люди, которые вакцинируются с 18 августа, смогут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК Олимпийском.

— Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК, — отметил министр.

Ляшко утверждает, что во время празднования вакцинация от Covid-19 не должна останавливаться. Он добавил, что прививка — это единственный действенный способ защититься от коронавируса. Поэтому люди, которые еще не вакцинировались или же в ближайшее время не планирует этого делать — должны пересмотреть свою точку зрения.

В Полтаве недавно также решили поощрять людей к вакцинации. Людям, получившим прививки на выходных, дарили билеты в театр.

А в Киеве все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, могли получить билеты на футбольные матчи с участием ФК Шахтер.

По состоянию на 16 августа в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированы — 53 232 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу – 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 584 403 прививки.

Фото: КГГА