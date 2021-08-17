Сейчас в Украине фиксируют отставание относительно введения повторной дозы вакцины от коронавируса. В связи с этим министр здравоохранения Виктор Ляшко дал распоряжение, которое упростит доступ украинцев к прививке.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель распоряжения — усиление коммуникации по вакцинации от Covid-19, изменение графиков работы пунктов прививки в соответствии с потребностями граждан, информирование и приглашение на вторую дозу вакцины, чтобы вовремя завершить курс.

— Вакцина — единственный эффективный способ предотвратить осложнения и смерть от коронавируса, а сам процесс вакцинации должен быть эффективным и удобным для населения, — отметил министр.

По словам Ляшко, пункты должны следовать практике центров массовой вакцинации, их возможности должны соответствовать потребностям граждан. Некоторые пункты прекращают работать уже после обеда, ибо их график работы преимущественно с 10.00 до 12.00. Поэтому пункты не успевают охватить всех желающих, ведь люди работают в это время.

— Сервис вакцинации должен заботиться о пациенте. Мы должны напомнить и позаботиться о необходимости завершения курса, ведь только полный курс иммунизации поможет человеку противостоять коронавирусной инфекции, — добавил он.

В Минздраве напомнили, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно через своего семейного врача или же позвонить непосредственно в регистратуру медицинского учреждения, где действует пункт прививки.

Ляшко также сообщил, что в Украине за прививку украинцы смогут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК Олимпийском. Подробнее о поощрении к вакцинации — читайте на Фактах ICTV.