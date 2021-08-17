Вакцинация коллективов в Украине: как иммунизируют от коронавируса работников и грозят ли штрафы

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса среди трудовых коллективов. Одни компании организовали кампанию по вакцинации своих сотрудников, другие же пока с ней не спешат.

Факты ICTV пообщались с представителями украинских компаний и выяснили, кто из них позаботился о защите от коронавируса для своих сотрудников, какие меры они планируют вводить в офисах и предусмотрены ли санкции для невакцинированных.

Вакцинация сотрудников

Некоторые украинские компании активно иммунизируют своих сотрудников, среди них — банки, сети супермаркетов, почтовые операторы и СМИ. В частности, сейчас вакцинировали около 30% персонала Райффайзен Банка.

— Это почти 2 тыс. работников по всей стране. Преимущественно — благодаря организованной в компании коллективной вакцинации. Банк помогает с организацией прививки также и родственникам наших коллег, такой возможностью уже воспользовались более 600 наших родных, — сообщили в пресс-службе Райффайзен Банка.

Немного отстает по темпам вакцинации компания Киевстар. 27% сотрудников уже вакцинированы, отметила начальник отдела компенсаций и льгот Киевстар Наталья Кротова.

Новая почта привила 10% сотрудников, продолжается этот процесс и в дальнейшем.

— Наша собственная эпидемиологическая служба организовала пункты вакцинации в наших офисах и терминалах. Вакцинация началась в июне, — говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.

Представители группы компаний АТБ сообщили, что сейчас активно вакцинируют своих сотрудников, о результатах этой кампании обещают сообщить позже. Проходит вакцинация и среди работников группы компаний Fozzy Group, отметила пресс-секрета Аида Юнусова.

А некоторые компании уже завершают этот процесс. Так, в StarLightMedia вакцинировали от Covid-19 уже 81,6% своих сотрудников (часть — получили прививки в рамках кампании, часть — иммунизировались самостоятельно).

Все компании сообщили, что для проведения прививочной кампании воспользовались предложением Минздрава и проводят ее при поддержке ведомства.

— Мы вовремя подали заявку в Минздрав, дождались ответа министерства и сформировали внутренние списки желающих вакцинироваться. Теперь только составляем графики прививок, — рассказали Фактам ICTV в Новой почте.

Они организовали пункты прививки в офисах.

— Благодаря программе Министерства здравоохранения Украины процесс организован непосредственно в крупнейших офисах компании в Киеве, Днепре, Львове и Черкассах. Сейчас 1 096 наших сотрудников изъявили желание и получили прививки одной или двумя дозами, — добавили в Киевстар.

Ограничения и штрафы для невакцинированных

Хотя украинские компании стараются максимально вакцинировать своих работников и поощряют их к этому, для невакцинированных ограничения не планируют вводить.

— Таких планов сейчас нет. Решение о вакцинации является добровольным для каждого нашего коллеги и принимается им самостоятельно. Банк только обеспечивает организацию проведения коллективной вакцинации, — сообщили в Райффайзен Банке.

Однако время пребывания таких работников в офисах могут сократить.

— Мы нацелены организовать работу таким образом, чтобы ограничить количество невакцинированных сотрудников в офисе. Для этого мы проводим активную внутреннюю коммуникационную кампанию о важности вакцинации, — отмечает PR StarLightMedia.

В то же время не принимали компании решения и по штрафам.

— Мы не планируем применять никаких санкций, ведь вакцинация — дело добровольное, — говорят в пресс-службе Новой почты.

Защитные меры в офисах

Из-за пандемии коронавируса некоторые компании перешли на удаленный режим работы.

— Продолжаем работать в гибридном формате — удаленно и в офисе. Для этого внедрили новую операционную модель работы в Райффайзен Банке с адаптированными к реалиям условиями труда, разработали руководство по гибкой работе, есть программы поддержания здоровья и благосостояния сотрудников, меняем планировку офисов, — говорят в Райффайзен Банке.

Также они приобрели защитные средства.

— Офисы компании адаптированы с учетом карантинных ограничений. По состоянию на июль 2021 года компания приобрела и предоставила сотрудникам средства личной защиты — маски, перчатки, дезинфекторы, — добавили в Киевстар.

Прибегли компании и к созданию собственных эпидслужб.

— У нас в компании в начале карантина была создана собственная эпидемиологическая служба. За год работы она наработала действенный алгоритм: проводит эпидрасследование каждого случая заболевания, выясняет контактных лиц и организует их тестирование. Такие меры не позволяют массово распространяться инфекции среди сотрудников, — говорят в Новой почте.

Такие меры помогают им продолжать работать в новых условиях. В то же время в Украине распространяется новый, более опасный вариант коронавируса. Специалисты заявляют, что вакцинация и карантинные меры — эффективные методы борьбы с ним. Но только время покажет, хватит ли их, или нужно будет вводить новые.