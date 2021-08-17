Как отучить ребенка от гаджетов — рекомендации психолога

Смартфоны, планшеты и ноутбуки уже стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Они сопровождают людей с самого маленького возраста. В связи с этим у некоторых может развиваться зависимость. Особенно от этого могут страдать дети, поэтому у многих родителей возникает вопрос: как отучить ребенка от гаджетов.

Вместе с психологом Марией Крицкой Факты ICTV выяснили, когда можно считать, что у ребенка развилась зависимость, и как от нее избавиться.

— Гаджеты относительно недавно вошли в нашу жизнь, но уже многие родители начали сталкиваться с изменением поведения ребенка, когда смартфон или планшет недоступны. Чаще всего в негативную сторону. Когда эти изменения фиксируются, уже можно говорить о зависимости, — объясняет психолог Мария Крицкая.

По ее словам, зависимость может развиться в любом возрасте.

— Чем раньше родители начинают увлекать ребенка виртуальным миром, разрешают пользоваться гаджетами, тем выше вероятность, что может начать формироваться зависимость, — продолжает психолог.

С этим можно и нужно бороться. Однако подходить к этому грамотно — важен личный пример родителей.

— Если говорить о более осознанном среднем и старшем школьном возрасте, нужно начать с беседы, почему важно отключать гаджеты. Что касается детей дошкольного возраста, то можно покупать игры, пазлы. Здесь играет важную роль личный пример родителя. Если он сам не выпускает телефон из рук — никакие разговоры не помогут, — подчеркивает Мария Крицкая.

При этом всегда должна быть альтернатива. Нельзя просто забирать гаджет у ребенка и ничего не давать ему взамен.

— Перед тем как забирать гаджеты, нужно проанализировать, присутствуют ли в жизни детей творческие и интеллектуальные занятия, где дети могут получать эмоции и впечатления. Часто дети во время игр и просмотров видео получают позитивные эмоции. Если просто забирать это и ничем не заменять, будут негативные эмоции, — добавляет психолог.

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Как отучить ребенка от гаджетов

Организовывать дни без гаджетов

— Лучше определить один или два дня в неделю, когда семья проводит время без гаджетов. Их можно интересно назвать, чтобы вызвать интерес у детей, например, дни семьи. Это время надо проводить активно — кататься на велосипедах, ходить в кино и театр, посещать гостей. Важно не оставлять детей в одиночестве, а занимать их, — рекомендует Мария Крицкая.

Определять время для смартфонов

Также можно определить время для гаджетов. Это тоже лучше сделать в игровой форме.

— Безопасное время для детей дошкольного возраста — час, для школьников — два часа, подростков — три часа. Это условные рамки, — добавляет психолог.

Никаких гаджетов перед и после сна

Как говорит специалист, хорошее правило — не брать гаджеты за час до сна и после. Лучше это время посвятить упражнениям, спокойным играм и медитации.