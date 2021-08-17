Коронавирус в Украине 17 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 890 человек. Из них 81 ребенок и 10 медработников.
Выздоровели за сутки – 433 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 379 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
- г. Киев — 127
- Винницкая область — 7;
- Волынская область — 6;
- Днепропетровская область — 49;
- Донецкая область — 16;
- Житомирская область — 12;
- Закарпатская область — 22;
- Запорожская область — 74;
- Ивано-Франковская область — 24;
- Киевская область — 48;
- Кировоградская область — 1;
- Луганская область — 68;
- Львовская область — 49;
- Николаевская область — 16;
- Одесская область — 111;
- Полтавская область — 10;
- Ровенская область — 21;
- Сумская область — 28;
- Тернопольская область — 6;
- Харьковская область — 86;
- Херсонская область — 12;
- Хмельницкая область — 43;
- Черкасская область — 13;
- Черновицкая область — 41;
- Черниговская область — 0.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 267 219 человек.
- Умерло – 53 296 человек.
- Выздоровело – 2 197 508 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 793 100 человек, из них получили одну дозу – 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 584 403 прививки.