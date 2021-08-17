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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 890 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 890 человек. Из них 81 ребенок и 10 медработников.

Выздоровели за сутки – 433 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 379 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

  • г. Киев — 127
  • Винницкая область — 7;
  • Волынская область — 6;
  • Днепропетровская область — 49;
  • Донецкая область — 16;
  • Житомирская область — 12;
  • Закарпатская область — 22;
  • Запорожская область — 74;
  • Ивано-Франковская область — 24;
  • Киевская область — 48;
  • Кировоградская область — 1;
  • Луганская область — 68;
  • Львовская область — 49;
  • Николаевская область — 16;
  • Одесская область — 111;
  • Полтавская область — 10;
  • Ровенская область — 21;
  • Сумская область — 28;
  • Тернопольская область — 6;
  • Харьковская область — 86;
  • Херсонская область — 12;
  • Хмельницкая область — 43;
  • Черкасская область — 13;
  • Черновицкая область — 41;
  • Черниговская область — 0.

Коронавирус в Украине 17 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 267 219 человек.
  • Умерло – 53 296 человек.
  • Выздоровело – 2 197 508 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 793 100 человек, из них получили одну дозу – 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 584 403 прививки.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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