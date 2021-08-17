Коронавирус в Украине 17 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 890 человек. Из них 81 ребенок и 10 медработников.

Выздоровели за сутки – 433 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 27 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 379 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

г. Киев — 127

Винницкая область — 7;

Волынская область — 6;

Днепропетровская область — 49;

Донецкая область — 16;

Житомирская область — 12;

Закарпатская область — 22;

Запорожская область — 74;

Ивано-Франковская область — 24;

Киевская область — 48;

Кировоградская область — 1;

Луганская область — 68;

Львовская область — 49;

Николаевская область — 16;

Одесская область — 111;

Полтавская область — 10;

Ровенская область — 21;

Сумская область — 28;

Тернопольская область — 6;

Харьковская область — 86;

Херсонская область — 12;

Хмельницкая область — 43;

Черкасская область — 13;

Черновицкая область — 41;

Черниговская область — 0.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 267 219 человек.

Умерло – 53 296 человек.

Выздоровело – 2 197 508 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 793 100 человек, из них получили одну дозу – 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 584 403 прививки.