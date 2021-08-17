Фотографии с обнаженным или полуобнаженным телом стали частью популярного в сети контента. При этом его можно найти не только на отдельных каналах, но и на страницах обычных пользователей в соцсетях.

Психолог Максим Жидко рассказал, зачем женщины и мужчины выкладывают такие фото в сеть.

— И женщины, и мужчины выставляют в сети то, что приносит лайки. Если сегодня это обнаженное тело, значит — это будет обнаженное тело. Мы здесь не должны менять телегу и лошадь, все же спрос порождает определенное предложение, — говорит Максим Жидко.

Такие фото вызывают интерес, что способствует популярности и зарабатыванию денег. Поэтому многие начинают демонстрировать свои прелести на снимках.

— Секс — пока что самый продаваемый товар, — добавляет психолог.

Это, по его словам, позволяет многим при достаточно небольших затратах и усилиях значительно улучшить качество своей жизни.

— …Зарабатывает быстрее, чем тот же спортсмен, ученый или даже бизнесмен. Имеет ли это отношение к эго? Это, скорее, достаточно дешевый и скоростной социальный лифт, — объясняет специалист.

Именно по этим причинам немало людей, не стесняясь чужих глаз, активно размещают такие фотографии в соцсетях.