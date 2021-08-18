Согласно исследованиям ученых из Вашингтонского университета, несмотря на всплеск Covid-штамма Дельта этим летом, приведший к тысячам госпитализаций и смертей, этот вариант коронавируса бессилен перед антителами, приобретенными после Covid-вакцинации.

Исследователи проанализировали панель антител, вырабатываемых людьми в ответ на вакцину Pfizer, и обнаружили, что Covid-штамм Дельта не смог избежать всех, кроме одного, из протестированных антител.

Это помогло объяснить, почему вакцинированные люди в основном избежали наихудшего исходов после разгула Covid-штамма Дельта.

— Тот факт, что Дельта превзошла другие варианты, не означает, что она более устойчива к нашим антителам, — отметил соавтор исследования, доцент медицины Жакко Бун.

По его словам, возможность распространения Covid-штамма — это сумма многих факторов. Устойчивость к антителам — лишь один из них. Другой вопрос — насколько хорошо воспроизводится этот штамм. Вариант, который воспроизводится лучше, скорее всего, будет распространяться быстрее, независимо от его способности уклоняться от нашего иммунного ответа.

Значит, несмотря на высокую степень заразности, нет никаких доказательств того, что Covid-штамм Дельта лучше преодолевает индуцированный вакциной иммунитет по сравнению с другими вариантами.

Исследователи протестировали антитела против четырех вызывающих беспокойство вариантов: Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Двенадцать из тринадцати антител распознали Альфа и Дельта, восемь — все четыре варианта, и только одно не смогло определить все четыре варианта.

Ученые оценивают полезность антител по их способности блокировать заражение вирусом и уничтожать клетки. Считается, что так называемые нейтрализующие антитела, предотвращающие инфекцию, более эффективны, чем антитела, которые распознают вирус, но не могут его блокировать. Хотя и те, и другие антитела, безусловно, способствуют защите организма.

По мнению ученых, перед лицом Covid-вакцин штамм Дельта — относительно слабый вирус. Но если бы речь шла о вирусе, который был бы более устойчивым, как например, Бета, но распространялся так же легко, как Дельта, у нас было бы гораздо больше проблем.