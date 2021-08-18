Министерство здравоохранения сообщило, что очередная вспышка коронавируса в Украине может произойти уже осенью, во время обострения респираторных вирусных заболеваний. Регионы страны могут перейти к другому уровню епидопасности, из-за чего будут усилены карантинные мероприятия.

Коронавирус в Киеве

За последние сутки в Киеве подтвердили 181 новый случай коронавируса. В столице — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни.

Заболели 87 женщин в возрасте от 19 до 95 лет и 79 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также семь девочек от года до 15 лет и восемь мальчиков от двух месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 119 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 29 человек. Всего коронавирус преодолели 214 206 жителей столицы.

В Украине

В Украинском детском центре (УДЦ) Молодая гвардия в Одесской области произошла вспышка Covid-19. У 33 воспитанников подтвердили инфицирование штаммом коронавируса Дельта. Сейчас лагерь на карантине. Остальных детей, которые не контактировали ни с кем из этого лагеря, отправят домой. Их обязательно протестируют на коронавирус, чтобы удостовериться, что они здоровы.

В Украине официально признана вакцина от коронавируса Janssen производства Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют материалы заседания Кабинета министров. Для полного курса требуется только одна доза. Сертификат после вакцинации Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.

С 18 августа 2021 года в Ивано-Франковске на базе ТРК Панорама Плаза заработал центр массовой вакцинации от коронавируса. Пункт разместился в помещении ночного клуба. Он будет работать ежедневно с 10.00 до 16.00. Прививки будут делать две мобильные бригады специалистов.

Дельта-штамм в детском лагере и призыв Папы Римского к вакцинации: Covid-новости 18 августа / 2 фотографии

В мире

В мире за последние сутки заболели почти 210 млн человек, умерли от коронавирусной инфекции 4,4 млн людей. Выздоровели почти 188 млн.

Папа Римский Франциск призвал верующих во всем мире активно вакцинироваться от коронавируса. Он назвал прививку актом любви. Понтифик в своем видеообращении высоко оценил работу исследователей и ученых, создавших безопасные и эффективные вакцины против Covid-19.

— Благодаря Божьей милости и труду многих теперь у нас есть вакцины, которые защищают нас от Covid-19, — сказал Папа Римский.

Согласно исследованию ученых из Вашингтонского университета, несмотря на всплеск Сovid-штамма Дельта этим летом, приведший к тысячам госпитализаций и смертей, этот вариант коронавируса бессилен перед антителами, полученными после Сovid-вакцинации.