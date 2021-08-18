Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 18 августа 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Киеве подтвердили 181 новый случай Covid-19. В столице — один из самых высоких показателей суточного прироста болезни.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: