В Украине ситуация с коронавирусом постепенно ухудшается. Сейчас критическое положение уже в Киеве и 15 регионах страны — в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и Винницкой областях. А на прошлой неделе таких тревожных мест было всего четыре.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Эпидемическая ситуация в Украине продолжает накаляться, и пока она остается контролируемой: койки с кислородом и реанимационные заполнены на 10% и 15% соответственно. Это относительно небольшие показатели, — отметил Юрий Ганиченко.

Но количество выписанных из больниц после коронавируса уже меньше количества новых госпитализированных на 18%. Так что власти уже начали обсуждать возможность введения локдауна.

Новый локдаун

Все причастные к принятию решения о локдауне осенью отмечают, что он будет отличаться от прошлогоднего. Во-первых, есть опыт, который поможет избежать ошибок. Во-вторых, в стране есть вакцинированные люди. На сегодня полный курс вакцин получили почти 2 млн 740 тыс. украинцев.

— Говорить о коллективном иммунитете у нас в стране рано, и каждый вакцинированный имеет индивидуальную защиту, — говорит в комментарии Фактам ICTV врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. — Даже тот, кто получил только первую дозу, уже в определенной степени защищен. А это тоже достижение в сдерживании распространения такой инфекции, как Covid-19.

Гипотетически, привитый человек не может заболеть, но если это и произойдет, то течение болезни будет или легким, или бессимптомным, то есть существенно уменьшится нагрузка на систему здравоохранения. А значит, госпитализаций будет меньше, следовательно, локдаун можно отсрочить на некоторое время.

— Адаптивный карантин, действующий сейчас, соответствует всем требованиям и является адекватным, — подчеркивает Людмила Мухарская. — Но если коронавирус будет распространяться очень быстро, придется принимать меры на национальном уровне.

Эпидемиолог также пояснила, что дело не в том, чтобы закрыть все и всех. Хотя ограничение контактов — эффективное средство борьбы с инфекцией. Главное — соблюдать все правила и ограничения.

В прошлом году власти прибегли к жестким ограничениям. Но не везде они выполнялись должным образом, поэтому и эффект от них был не всегда таким, на который рассчитывали.

— Значит, локдаун в любом виде — это прежде всего ответственность каждого за свое здоровье и за здоровье окружающих, — отметила врач.

Так когда же введут ограничения? Главный санитарный врач Игорь Кузин предсказывает, что страна перейдет к желтому или оранжевому уровню осенью, в конце сентября — октябре. Но если события будут разворачиваться стремительно, то исполнятся слова доктора Комаровского, и в конце августа мы будем иметь оранжевый уровень, как минимум.

Что закроют, а что — нет

В прошлом году в красных зонах закрывали школы, рынки, магазины. В нынешнем планируется подходить в каждом регионе дифференцированно — в зависимости от условий.

Так, учитывая, что в Украине увеличивается количество вакцинированных граждан, закрывать все не имеет смысла.

Если на предприятии вакцинировано не менее 80% сотрудников, оно будет работать.

— Та же ситуация со школами, — отмечает Людмила Мухарская. — Если 80% учителей будут иметь прививки, школу не закроют. Дети будут учиться очно. Плюс вакцинированные родители, вот и есть минимальная защита для детей.

Но таких школ в Украине, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, немного. А значит, местной власти есть над чем работать.

Учитывая вакцинацию, можно будет посещать крупные магазины, рынки, расположенные на открытом воздухе.

В ТРЦ, а также в парикмахерские, салоны красоты и т.д. можно будет записываться на определенное время, избегая таким образом лишних контактов.

Проблематично избегать контактов в общественном транспорте, особенно в небольших городах, где его не так уж и много. И в мегаполисах тоже, если заполнять транспортные средства наполовину, большое количество даже вакцинированных людей может столкнуться с трудностями передвижения.

Нужно очень тщательно подходить к вопросам организации пассажирских перевозок во время локдауна.

Бонусы для вакцинированных

Конкретных решений о преференциях для вакцинированных лиц нет, но все ожидают, что с объявлением локдауна будут введены новые правила жизни как для тех, кто имеет прививки, так и для тех, кто не вакцинирован.

— Никто не имеет права заставлять человека делать прививку, но вполне справедливо требовать, чтобы работу, связанную с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники, — высказал свое мнение председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Развлечения за укол

Сейчас местные власти в разных регионах Украины продолжают отчаянные попытки привлечь граждан в пункты прививок от Covid-19.

В Киеве ограничились подарочными билетами на футбол, но… только тем, кто был вакцинирован в ТРЦ Блокбастер или в начале матча с участием ФК Шахтер. Очевидно, имея в виду тот факт, что нежелание вакцинироваться чаще всего проявляют мужчины.

Те же, кто вакцинируется, начиная с 18 августа, получат билет на праздничный концерт на НСК Олимпийский.

В Полтаве недавно решили дарить билеты в театр за вакцинацию в выходные дни.

Иммунизация пока продолжается, и креативных решений по мотивации населения может быть множество.