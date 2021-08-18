В Киеве в Оболонском районе будут прививать от коронавируса в переоборудованном автобусе. Жители столицы смогут получить там прививки уже с 19 августа.

Об этом сообщили в Оболонской районной государственной администрации.

— Возле станции метро Героев Днепра можно будет сделать прививки против Covid-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе,- отметили в администрации.

Прививки будут делать с 19 по 22 августа 2021 года. Автобус будет работать с 9.00 до 13.00. Все желающие смогут вакцинироваться препаратами от коронавируса CoronaVac или AstraZeneca.

С собой киевлянам необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Недавно министр здравоохранения издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки Covid-19. Согласно документу, центры вакцинации сменят работу, чтобы все желающие успевали получить прививку. А семейные врачи будут обязаны обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации, а также напомнить о повторной прививке.

По состоянию на 17 августа в Украине вакцинировали от коронавируса 118 594 человека. Одну дозу получили 58 441 человек, полностью иммунизированы — 60 153 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 702 997 прививок.

Источник: Оболонская районная государственная администрация