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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

На центры неонатального скрининга для новорожденных выделят 300 млн грн — Шмыгаль

немовля новонароджена дитина

В Украине планируют создать центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных детей. На реализацию проекта средства выделят уже в этом году.

Об этом во время заседания Кабмина 18 августа 2021 года сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

— По инициативе президента Украины правительство создает центры неонатального скрининга, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, в них специалисты будут проводить исследования, которые предоставят возможность вовремя выявить у новорожденных болезни.

— Мы говорим о более 20 различных орфанных заболеваниях, которые могут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах, — добавил премьер-министр.

В этом году на реализацию проекта планируется выделить 300 млн грн.

Неонатальный скрининг новорожденных позволит выявить наличие врожденных и наследственных заболеваний, отмечал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В стране сформируют реестр, где укажут названия этих болезней.

Своевременное выявление проблем со здоровьем подарит шанс таким детям в будущем жить нормальной, полноценной жизнью.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Depositphotos

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