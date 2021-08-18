Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но есть две области, которые не соответствуют этой зоне из-за увеличения числа пациентов с Covid-19 в больницах.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, показатель динамики уровня госпитализаций с коронавирусом превышен в Ивано-Франковской области. Он составляет 56,9%, хотя днем ранее было 47,3%.

Также ситуация с уровнем госпитализаций остается напряженной в Ровенской области. В течение трех последних дней регион не соответствует зеленой зоне. По состоянию на 17 августа показатель составляет 71,9%. А двумя днями ранее — 51,5% и 86,2%.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

По состоянию на 18 августа в Украине зафиксировали 1 447 новых больных Covid-19 в сутки. Выздороветь удалось 712 людям, а умерли — 40 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

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