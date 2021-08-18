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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Не затягивайте с отцовством: чем старше папа, тем меньше вероятность рождения ребенка

позднее отцовство

Исследование, проведенное скандинавскими учеными и опубликованное в авторитетном издании Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, показало, что пары, в которых предполагаемый отец был заметно старше матери, имели меньшую вероятность успешных родов благодаря ЭКО/ИКСИ. Причем независимо от возраста будущей матери.

В исследование было включено 4833 цикла ЭКО/ИКСИ с участием 4271 мужчины, из которых 40,8% циклов закончились рождением живого ребенка. По сравнению с более молодыми мужчинами вероятность живорождения была на 33% ниже для мужчин старше 50 лет.

— Отцовский возраст старше 50 лет значительно влияет на вероятность рождения живого ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, — пишут авторы.

По их мнению, мужчинам следует дать понять, что они не должны откладывать отцовство.

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – это оплодотворение вне тела. Оно представляет собой современную и весьма эффективную технологию лечения бесплодия.

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Процедура ИКСИ (ICSI – Intra Cytoplasmic Sperm Injection) подразумевает введение (интрацитоплазматическую инъекцию) сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки и проводится преимущественно при сниженной концентрации или подвижности сперматозоидов. Этот метод лечения бесплодия относится к вспомогательным репродуктивным технологиям и является одним из этапов ЭКО (необязательным).

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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