В Самборском районе Львовской области произошло массовое отравление. В больницу попали 17 детей.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. 17 августа по состоянию на 23.30 в Самборскую больницу госпитализировали 15 детей, еще двоих госпитализировали ночью.

— Это девочки и мальчики, их возраст от 8 до 15 лет. Во время госпитализации дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, диарею, — отметила главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко.

Врачи диагностировали им пищевую токсикоинфекцию. Дети находятся в состоянии средней тяжести.

Предварительно дети питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace, который расположен в г. Хыров Самборского района.

Сейчас ситуацию выясняют работники Госпродпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

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Недавно на Ивано-Франковщине также отравились люди. В больницу попало 11 человек, которые заболели острым гастроэнтеритом после празднования свадьбы. Эксперты уже проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Источник: zaxid.net