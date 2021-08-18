Нынешний отпускной сезон отличился аномальным нашествием медуз на побережья Черного и Азовского морей. Так уж безобидны эти морские жители или нужно их остерегаться? И что делать, если ужалила медуза?

Прежде всего надо знать, что медузы могут здорово обжечь. Их щупальца оснащены крошечными жалами, каждое из которых имеет луковичку с ядом и спиральную трубку с острым концом. Всем этим снаряжением природа наделила медуз, чтобы защищаться от внешних врагов. Причем оружие остается боеспособным, даже если медузу выбросило на берег, и она не подает признаков жизни.

О том, что соприкоснулись с медузой, вы поймете по жжению и покалыванию в месте контакта с последующим его покраснением и онемением. Чем больше площадь соприкосновения, тем ощутимее будут его последствия.

Что делать при ожоге медузы

Разумеется, прежде всего нужно выйти из воды. Если увидели в месте ожога жало, его надо осторожно удалить, например, при помощи пинцета.

Место ожога следует хорошенько промыть морской или просто соленой водой.

Если очень больно, принять обезболивающее. Или антигистаминный препарат, если начался сильный зуд.

Что нельзя делать при ожоге медузы

Не рекомендуется промывать место ожога обычной, пресной водой – это только усилит воспалительный эффект. То же самое касается спиртсодержащих растворов и уксуса.

Нельзя дотрагиваться руками до места ожога, чтобы не перенести яд на другие части тела.

Не расчесывать место ожога.

И, конечно же, по возможности лучше избегать купания в местах, где очевидно много медуз. Если только на вас нет специальной защитный одежды или гидрокостюма.