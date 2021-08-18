Очередной всплеск коронавируса в Украине может быть уже осенью, в период обострения респираторных вирусных заболеваний. Регионы страны могут попасть на другой уровень эпидопасности, из-за чего будут усилены карантинные меры.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило Фактам ICTV. В то же время пока все области находятся в зеленой зоне карантина.

— Хотя количество новых случаев заболеваемости за последние недели возросло, предпосылок для изменения уровня эпидемической опасности пока нет, — отметили в Минздраве.

По информации ведомства, переход в другую зону будет зависеть от ряда показателей.

— Есть ряд показателей, которые определяют, происходит ли потенциальное ухудшение эпидемической ситуации в стране. Когда Минздрав регистрирует превышение любого показателя на уровне каждого региона, области, то сначала детально выясняет ситуацию, чтобы учесть все факторы, которые на самом деле влияют на те или иные показатели, — добавили в Минздраве.

В то же время в этот раз ведомство будет учитывать всю информацию по темпам распространения Дельта-штамма коронавируса.

— Штамм Дельта, 300 случаев которого уже зарегистрированы в Украине (по состоянию на 12 августа 2021 года), считается более заразным. Вероятность развития тяжелого течения болезни при инфицировании этим штаммом намного выше, если человек не вакцинирован, — говорится в сообщении ведомства.

Министерство здравоохранения призывает уже сейчас позаботиться о своем здоровье и людей вокруг и вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Важно также в выходные и праздничные дни по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины придерживаться карантинных мер.

Если же произойдет переход в другую зону карантина, то в регионах усилят карантинные меры.

— В случае перехода страны на красный уровень эпидемической опасности предусмотрено, что дополнительно к ограничительным мерам вводится ряд запретов. Так, запрещается работа ТРЦ, баров, ресторанов, кафе. Прекращение авиасообщения не предусмотрено действующим карантинным постановлением, — добавляет пресс-служба Минздрава.

Решение о введении мер будут принимать соответствующие органы власти в зависимости от ситуации с коронавирусом.