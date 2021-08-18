Папа Римский Франциск призывал верующих во всем мире активно вакцинироваться от коронавируса. Он назвал прививку актом любви.

Понтифик в своем видеообращении высоко оценил работу исследователей и ученых, которые создали безопасные и эффективные вакцины против Covid-19.

— Благодаря Божьей милости и труду многих теперь у нас есть вакцины, которые защищают нас от Covid-19, — сказал Папа Римский.

По его словам, эти препараты вселяют надежду, что получится положить конец пандемии. Однако это станет возможно при условии сотрудничества.

Он также заявил, что вакцинация — это проявление любви.

— Любовь к себе, любовь к своим семьям и друзьям, любовь ко всем народам. Любовь также социальная и политическая, — добавил понтифик.

Как отметил он, укол от коронавируса — это способ позаботиться о себе, близких и окружении.

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация от коронавируса. Однако этот процесс проходит неравномерно в разных странах. Специалисты призывают граждан активно иммунизироваться. Это поможет бороться с пандемией.