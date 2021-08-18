В Украинском детском центре (УДЦ) Молодая гвардия в Одесской области произошла вспышка Covid-19. У 33 воспитанников подтвердили инфицирование штаммом коронавируса Дельта.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии Фактам ICTV. Чтобы подтвердить диагноз, пробы направили в киевскую лабораторию.

Он отметил, что говорить о стопроцентном инфицировании штаммом Дельта пока нельзя. По предварительным исследованиям, этот вариант обнаружили у 33 детей, но стоит дождаться окончательных результатов.

— Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев, — добавил санврач.

Тестировать детей на штамм Дельта собирались еще 17 августа. Но тогда хотели делать выборочное тестирование тех воспитанников, у которых, помимо экспресс-теста, положительным окажется и ПЦР-тест на Covid-19.

Кроме того, городские власти области собираются развозить детей из центра по домам, но не всех. Дети, которые находятся в лагере Звездный, где и произошла вспышка коронавируса, вместе с обслуживающим персоналом, поварами и техническими сотрудниками в течение 14 дней будут на карантине.

А тех детей, которые не контактировали с этим лагерем, отправят домой. Их обязательно протестируют на коронавирус, для того чтобы удостовериться, что они здоровы.

— Дети, которых мы собираемся отправить домой, жили совершенно в других лагерях, помещениях, со своими столовыми, игровыми зонами, не контактировали с теми детьми, которые сейчас болеют. Весь лагерь, который заразился, находится в отдельных помещениях, с отдельным питанием. Они будут там 14 дней с момента последнего обнаружения больного, — говорит Гончаров.

По его словам, на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни, и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе. Но как только ухудшается состояние ребенка, его срочно переводят в Covid-больницу.

Сейчас на территории Одессы — две больницы, в которые могут госпитализировать детей с Covid-19 для дальнейшего лечения. В обеих есть почти 200 мест.

— В лагере Звездный сейчас находится 494 ребенка, то есть если ситуация ухудшится, мест в больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи хватит, — добавил он.

Санврач подчеркнул, что на места здоровых детей, которых отвезут домой, расселят инфицированных для уменьшения контакта и минимизации распространения болезни.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что с эпидемической точки зрения, поместить весь лагерь на карантин — это правильное решение. Они должны там находиться до того момента, пока не перестанут распространять вирус.

О вспышке коронавируса в одесском детском центре стало известно 16 августа. Тогда инфицировались 42 ребенка и двое работников. По состоянию на 10.00 18 августа Covid-19 уже диагностировали у 50 детей и трех вожатых. А четверо детей находятся в больнице.