Статистические данные о демографической ситуации в Украине Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за январь-июнь 2021 года смертность населения страны превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне — на 4,3%.

С начала года в Украине умерло 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек. В том числе в июне умерло 49 077 человек (в июне 2020 — 47 043 человек).

Что касается рождаемости, то с начала 2021 в Украине на свет появилось 132 595 младенцев (в прошлом году 139 134). В январе-июне на 100 умерших было 38 новорожденных. Миграционный прирост составил 11 274 человек (в прошлом году — 7 598).

С начала 2021-го население Украины сократилось на 205 172 человека (в том числе за июнь — на 25 057 человек). На 1 июля 2021 общее количество украинцев составило 41 383 182 человека.

Если нынешнюю смертность в Украине сравнить с 2020 годом, увидим, что Украина за этот период потеряла 616 835 человек, что на 35 721 человека больше, чем в 2019 году, когда умерло 581 114 человек.

Численность населения в Украине на 1 января 2021 составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человека.

Госстат официально сообщил, что в 2020 году от Covid-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

Ученые прогнозируют, что в ближайшие 10 лет в мире будет рождаться больше мальчиков, чем девочек. Это связано с тем, что сейчас существует тенденция предпочтения потомству мужского пола. Кроме того, количество абортов по половому признаку растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, в Южной и Восточной Азии. Ученые прогнозируют, что вскоре будет фиксироваться избыток молодых мужчин.

Источник: Госстат.