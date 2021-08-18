С 18 августа 2021 года в Ивано-Франковске на базе торгово-развлекательного комплекса Панорама Плаза (Северный бульвар, 2А) заработал центр массовой вакцинации от коронавируса.

Пункт разместился в помещении ночного клуба. Он будет работать ежедневно с 10.00 до 16.00.

Прививки будут делать две мобильные бригады специалистов.

Для получения укола гражданам нужно будет заполнить анкету.

После иммунизации местных жителей будут просить находиться в зале в течение 30 минут, чтобы зафиксировать возможные осложнения.

Вакцинация от коронавируса будет проходить в центре вакцинами CoronaVac, AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в первый день только первыми двумя.

Вскоре доставят другие, ведь регион получил 6 тыс. доз Pfizer и 20 тыс. Moderna, отметила глава облгосадминистрации Светлана Онищук.

Кроме того, в регионе планируют открыть еще два центра вакцинации от коронавируса. На этой неделе — в Отынии, на следующей неделе — в Ивано-Франковске на ул. Сечевых Стрельцов.

В то же время активно прививочная кампания проходит и в других населенных пунктах страны.

Источник: Galka.if.ua