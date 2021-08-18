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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Украине создадут биокластер для собственного изготовления вакцин и тест-систем

денис шмигаль

В Украине планируют создать биокластер, в котором будет происходить изготовление вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней.

Об этом во время заседания Кабмина 18 августа 2021 года сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

— Правительство создает биокластер Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, это создаст условия для производства собственных вакцин от этих болезней, а также тестов. Производство будет проходить по открытой технологии.

На реализацию проект в 2021 году выделили 100 млн грн.

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Представители власти надеются объединить ученых из разных отраслей. Кроме того, это предоставит возможность уменьшить зависимость от импорта вакцин и тестов.

Сейчас вакцины от инфекционных болезней, в частности от коронавируса, Украина закупает в других странах. Из-за этого она зависит от поставок этих препаратов, что может влиять на проведение прививочных кампаний. Сейчас страна активно договаривается о доставке в Украину вакцин от коронавируса.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Правительственный портал

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