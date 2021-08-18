В Украине официально признали препарат от коронавируса Janssen производства Johnson & Johnson.
Об этом свидетельствуют материалы заседания Кабинета министров. Janssen Covid-19 Vaccine добавили в список препаратов, после вакцинации которыми выдается Covid-сертификат. Для полного курса требуется только одна доза.
Теперь в перечень вакцин, после прививки которыми Украина выдает Covid-сертификат, входят: Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield и Janssen (Johnson & Johnson).
Сертификат после вакцины Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.
Кроме того, самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПП на оккупированные территории не будут подлежать люди, которые имеют Covid-сертификаты о вакцинации одной дозой вакцины или выздоровления от коронавируса.
Что известно о вакцине Janssen
Janssen – это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Ее можно хранить при температуре +2 до +8 °C. Препарат эффективен от коронавируса на 66%. Он на 85% защищает от тяжелого течения Covid-19 и уменьшает риск смерти от этой болезни.
Вакцинация этим препаратом разрешена с 18 лет. Он разрешен для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Подробнее о том, что известно о вакцине Janssen — читайте на Фактах ICTV.