Препарат Moderna против Covid-19 был одобрен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет регулирующим органом Великобритании. Это вторая Covid-прививка вместе с вакциной Pfizer/BioNTech, которая получила зеленый свет в этой стране для подростков старше 12 лет.

При этом в Министерстве здравоохранения Великобритании еще не определилось окончательно, будет ли Moderna реально применяться в отношении этой возрастной группы. Возможно, Moderna так же, как в свое время Pfizer/BioNTech, будет предложена детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые являются клинически уязвимыми, то есть имеют сложные фоновые заболевания.

Согласно информации Национальной службы здравоохранения, в настоящее время у Великобритании нет планов предлагать укол против Covid-19 здоровым подросткам в возрасте 12-15 лет.

Отметим, что вчера, 17 августа, в Великобритании было зафиксировано 26 852 новых случая Covid-19. Еще 170 смертей произошли в течение 28 дней после положительного ПЦР-теста. Это более высокие показатели по сравнению с прошлым вторником, когда было зарегистрировано 23 510 новых случаев заболевания и 146 смертей.