Здоровье кожи зависит от ряда факторов — питания, ухода, косметологических процедур. При этом некоторые действия приносят пользу, другие же — бесполезны или могут даже навредить.

Врач дерматолог-косметолог Марина Гаранина ответила на популярные вопросы, которые помогут правильно заботиться о коже.

Какие продукты вредят коже?

— Все продукты, которые содержат консерванты. Сахар и дрожжи, ГМО, с красителями и наполнителями. В наше время мы не можем всего этого избежать. Но мой совет — минимизировать употребление всех пакетированных продуктов, в вакуумных упаковках, копченых, — говорит Марина Гаранина.

Можно ли выдавливать прыщи?

По словам дерматолога, здесь неоднозначная ситуация. Иногда высыпания локализированы в таких зонах, где близко проходят сосуды. И неправильное выдавливание может привести к инфекции.

Можно ли средства для лица использовать для лечения высыпаний на других частях тела?

— Генез высыпания один и тот же, поэтому лечим мы идентично. Лечение должно проходить совместно с гастроэнтерологом, эндокринологом, гинекологом. Это комплексный подход, — добавляет косметолог.

Эффективны ли маски по 30 грн?

Как отмечает специалист, главное, чтобы не было много компонентов в маске.

— В масках, которые продаются в масмаркетах, много компонентов. Эти компоненты могут взаимодействовать и спровоцировать какие-то реакции. Я думаю, что не смысла их использовать, — говорит Марина Гаранина.

Вреден ли солярий?

Дерматолог говорит, что он несет вред и способствует раннему появлению морщин, ослаблению тонуса кожи.