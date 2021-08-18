Коронавирус в Украине 18 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 447 человек. Из них 104 ребенка и 38 медработников.

Выздоровели за сутки – 712 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 40 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 677 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

г. Киев — 181

Винницкая область — 52;

Волынская область — 13;

Днепропетровская область — 93;

Донецкая область — 155;

Житомирская область — 38;

Закарпатская область — 17;

Запорожская область — 51;

Ивано-Франковская область — 23;

Киевская область — 54;

Кировоградская область — 8;

Луганская область — 65;

Львовская область — 35;

Николаевская область — 19;

Одесская область — 130;

Полтавская область — 44;

Ровенская область — 31;

Сумская область — 33;

Тернопольская область — 47;

Харьковская область — 89;

Херсонская область — 76;

Хмельницкая область — 45;

Черкасская область — 62;

Черновицкая область — 58;

Черниговская область — 28.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 268 666 человек.

Умерло – 53 336 человек.

Выздоровело – 2 198 220 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 851 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 702 997 прививок.