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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 447 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 447 человек. Из них 104 ребенка и 38 медработников.

Выздоровели за сутки – 712 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 40 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 677 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

  • г. Киев — 181
  • Винницкая область — 52;
  • Волынская область — 13;
  • Днепропетровская область — 93;
  • Донецкая область — 155;
  • Житомирская область — 38;
  • Закарпатская область — 17;
  • Запорожская область — 51;
  • Ивано-Франковская область — 23;
  • Киевская область — 54;
  • Кировоградская область — 8;
  • Луганская область — 65;
  • Львовская область — 35;
  • Николаевская область — 19;
  • Одесская область — 130;
  • Полтавская область — 44;
  • Ровенская область — 31;
  • Сумская область — 33;
  • Тернопольская область — 47;
  • Харьковская область — 89;
  • Херсонская область — 76;
  • Хмельницкая область — 45;
  • Черкасская область — 62;
  • Черновицкая область — 58;
  • Черниговская область — 28.

Коронавирус в Украине 18 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 268 666 человек.
  • Умерло – 53 336 человек.
  • Выздоровело – 2 198 220 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 851 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 702 997 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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