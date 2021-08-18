Коронавирус в Украине 18 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 447 человек. Из них 104 ребенка и 38 медработников.
Выздоровели за сутки – 712 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 40 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 677 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
- г. Киев — 181
- Винницкая область — 52;
- Волынская область — 13;
- Днепропетровская область — 93;
- Донецкая область — 155;
- Житомирская область — 38;
- Закарпатская область — 17;
- Запорожская область — 51;
- Ивано-Франковская область — 23;
- Киевская область — 54;
- Кировоградская область — 8;
- Луганская область — 65;
- Львовская область — 35;
- Николаевская область — 19;
- Одесская область — 130;
- Полтавская область — 44;
- Ровенская область — 31;
- Сумская область — 33;
- Тернопольская область — 47;
- Харьковская область — 89;
- Херсонская область — 76;
- Хмельницкая область — 45;
- Черкасская область — 62;
- Черновицкая область — 58;
- Черниговская область — 28.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 268 666 человек.
- Умерло – 53 336 человек.
- Выздоровело – 2 198 220 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 851 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 7 702 997 прививок.