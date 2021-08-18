Чем чревата привычка грызть ногти и как с ней бороться? Актуальный для многих вопрос Фактам ICTV прокомментировала семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

— Онихофагия. Таким мудреным словом врачи называют привычку человека грызть ногти. Привычка не всегда безобидная. В некоторых случаях она может иметь психотерапевтическую природу, — отметила терапевт общей практики.

По словам Людмилы Сердюк, как правило, человек приобретает это пристрастие еще в детстве. С возрастом многие его перерастают. Но кому-то все же не удается отучить себя от такого себе не совсем эстетичного аутоманикюра.

Почему это вредно

Во-первых, обкусанные ногти — это некрасиво, особенно если речь идет о представительницах слабого пола. Во-вторых, регулярно обгрызая ногти и тем самым деформируя их форму, можно запросто прокусить кожу вокруг ногтя, что чревато занесением в ранку инфекции с последующим воспалением.

В-третьих, от этой пагубной привычки серьезно страдают передние зубы, которые подвергаются риску сколов и трещин. Да и сама ротовая полость максимально подвержена инфицированию, последствия которого весьма неприятны. При этом надо учесть, что патогенные микроорганизмы получают свободный доступ к внутренней микробиоте, провоцируя нарушение ее микробиологического баланса.

Как избавиться от привычки грызть ногти

— Для начала я бы посоветовала ногти банально коротко подстричь или сделать дорогостоящий маникюр, который жалко будет портить, — говорит семейный врач.

Кроме того, в аптеке можно приобрести специальное покрытие, лак или эмаль, для любителей погрызть ногти. Его состав безвреден, но имеет весьма неприятный вкус.

Некоторые пациенты делились опытом успешного избавления от неприятной привычки с помощью перчаток или пластыря, тонкими полосками которого заклеивали ногти. Кто-то постоянно тискал в руках игрушку-антистресс, чтобы отвлечь себя от желания впиться зубами в ногтевую пластину.

Однако бывают действительно крайне сложные ситуации, когда привычка грызть ногти оказывается сильнее. Тогда человеку все же стоит обратиться к врачу — в данном случае к психотерапевту. Поскольку длительное и добровольное уродование собственных ногтей может быть связано с глубочайшим стрессом, когда-то перенесенным, или который пациент испытывает хронически.