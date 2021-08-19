Во время видеоигры организм человека может худеть и терять около 400 ккал за два часа.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 50 геймеров-добровольцев. За ними следили ученые и изучали частоту сердечных сокращений и потребления энергии.

Результаты показали, что у мужчин сгорело около 420 калорий, у женщин — 472 калории.

— Конкуренция увеличивает частоту сердечных сокращений, и у большинства производится “игровой пот”, — прокомментировали инициаторы исследования.

Например, чтобы сжечь сладкий батончик (230 ккал), понадобится 57 минут игры, средний кусок пиццы (200 ккал) — 50 минут.

В то же время видеоигры не являются рекомендованным специалистами методом похудения, ведь человек постоянно сидит и мало двигается. Кроме того, его глаза постоянно напряжены, что негативно может повлиять на зрение.

Во всем должен быть баланс — этого правила следует придерживаться, проводя время за видеоиграми. Также надо помнить, что для того, чтобы быть здоровым, стоит заниматься спортом, больше времени находиться на свежем воздухе, питаться здоровыми продуктами, высыпаться.

Источник: Daily Mail