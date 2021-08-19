На Оболони в Киеве вакцинируют против Covid-19 в специальном автобусе

В Оболонском районе Киев сегодня, 19 августа, начали вакцинировать против Covid-19 всех желающих жителей столицы.

Процедура проходит в специально оборудованном автобусе, который припаркован возле станции метро Героев Днепра. Мобильный пункт Covid-вакцинации на колесах будет работать здесь с 9.00 до 13.00 три дня подряд, вплоть до 22 августа включительно.

Как сообщила журналистка Вікон Анастасия Галкина, прививки против Covid-19 делают вакцинами CoronaVac и Pfizer/BioNTech на выбор.

Напоминаем, что с собой киевлянам необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Covid-вакцинация в автобусе: жители Киева могут привиться Pfizer и CoronaVac / 6 фотографий

Мобильная вакцинация организована в рамках специального распоряжения министра здравоохранения, адресованного руководителям центров иммунизации, о необходимости сменить формат работы на более гибкий, чтобы охватить как можно большее количество киевлян, желающих получить прививку против Covid-19.

Что касается семейных врачей, то они будут обязаны обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации, а также напомнить о повторной прививке.

Согласно статистике МОЗ, Киев является стабильным лидером Украины по числу заболевших Covid-19.

За минувшие сутки в столице было зафиксировано 245 новых случаев коронавирусной инфекции.