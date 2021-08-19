По данным Ассоциации Альцгеймера, у 50-80% людей с БП развивается слабоумие. Среднее время от диагноза до развития деменции составляет 10 лет. Деменция при БП может снизить способность человека жить самостоятельно. Более поздние стадии могут повлиять на общение, способность понимать разговорный язык, память и концентрацию.

По оценкам Фонда Паркинсона, примерно 60 тысячам граждан США ежедневно врачи ставят диагноз болезнь Паркинсона (БП). В общей же сложности в настоящее время этим прогрессирующим заболеванием нервной системы страдают не менее 10 млн человек во всем мире.

Болезнь повреждает нервные клетки, ответственные за выработку дофамина в головном мозге — химического вещества, которое отвечает сразу за несколько функций, включая помощь в скоординированном движении мышц.

БП может влиять также на мыслительные процессы, умственную функцию и память. Результатом может быть состояние, называемое деменцией при болезни Паркинсона.

Симптомы

Симптомы, которые проявляют люди с деменцией при болезни Паркинсона, могут включать:

беспокойство и раздражительность;

депрессию;

трудности со сном;

невнятную речь;

трудности с усвоением и интерпретацией визуальной информации;

чрезмерную дневную сонливость и быстрые движения глаз;

изменения памяти;

паранойю;

зрительные галлюцинации.

Причины и факторы риска

БП является идиопатическим заболеванием. Это означает, что врач не знает, почему у человека возникло это заболевание. Однако, согласно данным Johns Hopkins Medicine, болезнь Паркинсона с ранним ее началом связана с генетической наследственностью.

Исследователи определили несколько факторов риска, которые могут повысить вероятность развития деменции у человека с болезнью Паркинсона.

Эти факторы риска включают:

пожилой возраст на момент постановки диагноза;

чрезмерную дневную сонливость;

галлюцинации перед появлением других симптомов деменции;

наличие определенного симптома Паркинсона, из-за которого человеку трудно начать делать шаг или остановиться на полушаге во время ходьбы;

легкое нарушение мышления.

Однако исследователи не знают, почему у некоторых людей с болезнью Паркинсона возникают когнитивные трудности, а также проблемы с движением.

Диагностика

Чаще всего человеку ставят диагноз болезнь Паркинсона (БП) до того, как начнутся какие-либо симптомы деменции.

Если у человека появляются эти симптомы, врач должен контролировать их как на предмет проблем с двигательной координацией, так и когнитивных изменений.

Человеку с диагнозом БП следует уведомить своего врача, если у него возникли какие-либо из следующих симптомов:

депрессия;

трудности с ясным мышлением;

галлюцинации;

потеря памяти;

нарушение сна.

Некоторые из этих симптомов могут быть побочными эффектами лекарств. Но пациенту, испытывающему любой из них, стоит уведомить своего врача, чтобы исключить возможное слабоумие.

Диагностика деменции может быть трудной, поскольку ни один тест не в состоянии окончательно определить наличие или тип деменции.

Если человек с БП начинает испытывать симптомы деменции через год после постановки диагноза, врач может оценивать это состояние как деменцию при БП.

На этом этапе рекомендованы визуализирующие исследования, такие как МРТ. Это поможет определить любые изменения мозга, которые могут вызывать симптомы. Примерами могут быть опухоль или ограниченный приток крови к мозгу.

Лечение и профилактика

Лекарства от деменции при БП не существует. Лечение как таковое направлено на уменьшение симптомов деменции и поддержание качества жизни.

Врач может назначить определенные лекарства, в том числе антидепрессанты, ингибиторы холинэстеразы, клоназепам, L-допа.

Людям с болезнью Паркинсона также может быть полезна физическая, профессиональная и логопедическая терапия для улучшения двигательных и коммуникативных способностей.

Вопрос: Как распознать первые признаки болезни Паркинсона у друга или родственника?

Ответ: Ни один универсальный признак болезни Паркинсона не встречается поголовно у всех. Однако изменения почерка, голоса, дрожание рук в покое, отсутствующее выражение лица или даже запор могут быть ранними предупреждающими симптомами.

Источник: MedicalNewsToday