В Украину поставили 2 784 флакона препарата Тоцилизумаб. Его развезут в регионы для лечения больных с тяжелым течением Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. По словам заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, ГП Медицинские закупки Украины приобрело патентованный оригинальный препарат напрямую у производителя.

— Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дают основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизнь, мы должны ее использовать, — отметил он.

Также сейчас идет закупка 14 346 упаковок Ремдесевира. В Минздраве добавили, что есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия. Его назначают пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций.

Сейчас этот препарат проходит третью фазу клинических исследований. Но министерство предварительно договорилось о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.

Тоцилизумаб — это действующее вещество в препарате Актемра. Он относится к группе иммунодепрессантов, то есть уменьшает активность иммунной системы. Его используют для лечения артритов различной тяжести.

Препарат действует на воспаление, которое вызывает Covid-19. Актемра снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности, и помогает человеку не задохнуться. Он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно.

В Украине стоимость одной ампулы 10 мл этого препарата составляет примерно 11 тыс. грн.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что они тестируют три медицинских препарата, которые хотят использовать для лечения коронавируса. Это — артесунат, иматиниб и инфликсимаб, которые уже используют для лечения других заболеваний.

В то же время ранее проведенные исследования обнаружили, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир, а также интерферон почти не имели эффективности в лечении госпитализированных пациентов с Covid-19.