Сейчас в мире нет необходимости применять третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса, чтобы усилить действие двух основных доз.

Об этом заявила сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

— Мы абсолютно уверены, что нынешние данные не указывают на то, что бустеры необходимы. Нужно исследовать их действие, — отметила она.

Кроме того, генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал США за одобрение третьей дозы вакцины против Covid-19. По его мнению, нужен временный мораторий на ревакцинацию во всем мире.

Он утверждает, что бедные страны вакцинировали от коронавируса менее чем 2% населения, из-за нехватки препаратов на рынке. А 75% всех введенных в мире Covid-вакцин приходятся всего на 10 стран.

— Несправедливое распределение вакцин — позор для всего человечества. Если мы не будем бороться с ней вместе, мы продолжим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы, — отметил Гебрейесус.

12 августа в США объявили об одобрении дополнительной дозы вакцины от коронавируса для людей с ослабленной иммунной системой. Прививки можно получить препаратом от Pfizer и Moderna.

По словам исполняющего обязанности комиссара FDA Джанет Вудкока, это решение позволит врачам повысить иммунитет у некоторых людей с ослабленным иммунитетом, которые нуждаются в дополнительной защите от Covid-19.