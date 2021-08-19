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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Хочу все три дозы: сербский отшельник вакцинировался от коронавируса

вакцинація, вакцина, щеплення

В Сербии 70-летний отшельник Панта Петрович, который почти 20 лет назад начал жить в горной пещере, вакцинировался от коронавируса. Мужчина, который осознанно отказался от благ цивилизации, получил дозу вакцины и призывает остальных иммунизироваться.

Он проживает в пещере на засаженной деревьями горе Стара-Планина на юге Сербии. Отшельник ведет довольно простой образ жизни, питается грибами и рыбой из ручья, а также время от времени спускается в город и ищет остатки еды в мусорных баках.

Во время одного из визитов в город в 2020 году он обнаружил, что в мире началась пандемия.

После того, как вакцины стали доступными, Панта Петрович заявил о желании вакцинироваться.

 — Я хочу получить все три дозы, включая дополнительную. Я призываю каждого гражданина пройти вакцинацию, — отметил  Панта Петрович.

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При этом мужчина не понимает людей, которые критикуют вакцинальную кампанию.

Мужчина родом из городка Пирот. Раньше работал разнорабочим на черном рынке и за границей. Был женат несколько раз, но понял, что такая жизнь не для него. Изоляция от общества приносит ему свободу.

Источник: AFP

Фото: Pexels

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