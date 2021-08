В Сербии 70-летний отшельник Панта Петрович, который почти 20 лет назад начал жить в горной пещере, вакцинировался от коронавируса. Мужчина, который осознанно отказался от благ цивилизации, получил дозу вакцины и призывает остальных иммунизироваться.

Он проживает в пещере на засаженной деревьями горе Стара-Планина на юге Сербии. Отшельник ведет довольно простой образ жизни, питается грибами и рыбой из ручья, а также время от времени спускается в город и ищет остатки еды в мусорных баках.

Во время одного из визитов в город в 2020 году он обнаружил, что в мире началась пандемия.

После того, как вакцины стали доступными, Панта Петрович заявил о желании вакцинироваться.

VIDEO Almost twenty years ago, Panta Petrovic moved into a tiny Serbian mountain cave to avoid society. Last year, on one of his visits to town, he found out there was a pandemic raging. Now, he’s gotten his Covid-19 jab and urges everyone to do the same https://t.co/Gv3aq7lOOA pic.twitter.com/UDziY15ouA

— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021