Исследование, проведенное Государственным медицинским колледжем Пенсильвании в США, показало, что люди с диагнозом обструктивного апноэ во сне (главный симптом — храп) подвергаются значительно большему риску внезапной смерти, чем те, у кого нет этого состояния.

Обструктивное апноэ во сне стало глобальной проблемой для здоровья. По оценкам экспертов, от этой патологии страдает более миллиарда людей во всем мире.

Слово апноэ означает — без дыхания. При обструктивном апноэ происходит уменьшение или полная блокировка воздушного потока во время сна. Это нарушение проявляется по-разному, включая чрезмерную дневную сонливость, утомляемость, тяжелый сон, сильный храп.

Хотя эти симптомы потенциально могут повлиять на качество жизни человека, они также могут иметь еще более серьезные последствия.

Исследователи провели систематический обзор литературы и выявили 22 исследования, посвященных обструктивному апноэ во сне и внезапной смерти. Команда проанализировала объединенные данные этих исследований с помощью метаанализа.

Количественный анализ включал в общей сложности более 42 тыс. человек. Средний возраст участников составлял 62 года, из них 64% составляли мужчины.

Метаанализ показал, что у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне вероятность внезапной смерти примерно в два раза выше.

Исследование также выявило, что обструктивное апноэ во сне приводит к почти двукратному возрастанию риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, который увеличивается с возрастом.

— Обструктивное апноэ во сне — распространенное заболевание, которое может иметь фатальные последствия, — подчеркивает доцент отделения хирургии Медицинского центра Милтона Джон С.О.

По его словам, многие пациенты не осознают серьезности диагноза апноэ.

Источник: MedicalNewToday