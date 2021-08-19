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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Храп почти вдвое увеличивает риск внезапной смерти

храп

Исследование, проведенное Государственным медицинским колледжем Пенсильвании в США, показало, что люди с диагнозом обструктивного апноэ во сне (главный симптом — храп) подвергаются значительно большему риску внезапной смерти, чем те, у кого нет этого состояния.

Обструктивное апноэ во сне стало глобальной проблемой для здоровья. По оценкам экспертов, от этой патологии страдает более миллиарда людей во всем мире.

Слово апноэ означает — без дыхания. При обструктивном апноэ происходит уменьшение или полная блокировка воздушного потока во время сна. Это нарушение проявляется по-разному, включая чрезмерную дневную сонливость, утомляемость, тяжелый сон, сильный храп.

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Хотя эти симптомы потенциально могут повлиять на качество жизни человека, они также могут иметь еще более серьезные последствия.

Исследователи провели систематический обзор литературы и выявили 22 исследования, посвященных обструктивному апноэ во сне и внезапной смерти. Команда проанализировала объединенные данные этих исследований с помощью метаанализа.

Количественный анализ включал в общей сложности более 42 тыс. человек. Средний возраст участников составлял 62 года, из них 64% составляли мужчины.

Метаанализ показал, что у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне вероятность внезапной смерти примерно в два раза выше.

Исследование также выявило, что обструктивное апноэ во сне приводит к почти двукратному возрастанию риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, который увеличивается с возрастом.

— Обструктивное апноэ во сне — распространенное заболевание, которое может иметь фатальные последствия, — подчеркивает доцент отделения хирургии Медицинского центра Милтона Джон С.О.

По его словам, многие пациенты не осознают серьезности диагноза апноэ.

Источник: MedicalNewToday

Фото: Depositphotos

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