Если в середине жаркого летнего дня, когда все живое прячется в тень, и природа замирает под лучами солнца, вы окажетесь на цветущем лугу, то услышите гул вечных тружениц — пчел.

Они терпеливо перелетают с цветка на цветок, собирая нектар, и несут в свой улей, где работает настоящая химическая лаборатория, производящая целебный мед.

А заведующими этих мини-лабораторий являются пасечники — люди, ухаживающие за пчелами, они же качают мед и доставляют его потребителю.

В Украине сейчас от 80 до 100 тыс. пчеловодов, а сама страна — на втором месте в мире по производству и экспорту меда.

Пасечник, пчеловод — невероятная профессия. И даже не профессия — это миссия. Миссия дарить людям природный чудо-продукт — мед, который исцеляет от многих телесных недугов и душевных тоже.

Даниил Шабак из города Сарны Ровенской области — один из немногих пчеловодов, который лечит людей с помощью продуктов пчеловодства.

— О целебных свойствах меда знают почти каждый, — говорит Даниил. — А вот о цветочной пыльце, перге, прополисе знаний у людей недостаточно. На самом деле, эти вещества — источник здоровья.

Лечение медом называется апитерапия, а тот, кто лечит медом — апитерапевтом. И хотя Даниил Шабак не имеет медицинского образования, он достиг в лечебном деле таких результатов, что справедливо получил звание Почетный апитерапевт.

Основная специализация Даниила Шабака — ожоги. Он берется за самые страшные и тяжелые случаи, когда даже официальная медицина записывает человека в инвалиды, или когда врачи в качестве единственной возможности к выздоровлению предлагают ампутацию обожженных конечностей.

Оксану из села в Ровенской привезли в пасечнику Шабаку после лечения тяжелых ожогов в медицинском учреждении. Женщина не могла ходить и что-либо делать руками. Но на пятый день после волшебных манипуляций с бальзамами, созданными Даниилом Шабаком, она уже сама сварила обед для семьи.

Часто от ожогов страдают маленькие дети, и волшебные средства лечения почти не оставляют на их коже следов от термической травмы.

Чудо, но люди действительно излечиваются без пересадки кожи, тяжелых операций и болезненных перевязок.

Таких случаев за многолетнюю практику апитерапевта сотни.

Люди говорят, что в каждой баночке с целебным бальзамом присутствует частичка души “медового врача”, который откликается на чужую беду.

Сейчас много говорится об эмоциональном выгорании людей разных профессий и врачей тоже. Но разговаривая с Даниилом Шабаком, удивляешься, что человек, который ежедневно имеет дело с тяжелыми и страшными травмами, такй спокойный и уравновешенный.

В чем секрет? Да в тех же пчелах. На пасеке ощущается невероятный медово-цветочный аромат, он создает ауру, которая позволяет человеку отключиться от всего мира, философствовать и даже писать книги.

Вот здесь мы переходим к невероятным и прекрасным свойствам продуктов пчеловодства.

Мед

Это уникальный продукт, содержащий в себе все необходимые для развития организма вещества. Мед — невероятный природный энергетик, который усваивается полностью. Чайная ложка меда, разведенная в стакане с чуть теплой водой, утром разбудит вас и даст энергию на весь день.

Мед при простудах — незаменим. Что бы ни говорили врачи об эффективности химических лекарств, а мед лечит не хуже, да еще и восстанавливает силы после болезни.

Мед с молоком — хорошее средство от бессонницы, а с калиной — от гипертонии. Полезен мед и для кожи. Во время медового массажа вытягиваются токсины, которые годами накапливались в поверхностных слоях кожи.

А еще мед — полезная сладость для детишек и взрослых. Конечно, если им не злоупотреблять.

Маточное молочко

Продукт, созданный пчелами для кормления королевы-матки. Удивляет своими питательными и регенеративными свойствами.

— Маточное молочко — это мощный ноотроп, — сказал Даниил Шабак. — Он стимулирует мозг. Однажды я передозировал с ним. Не спал всю ночь после этого. Но эта бессонница была очень продуктивной. Голова была светлая, и мысли возникали сами по себе. Я сел и начал писать.

Так родилась книга, которую вскоре можно будет прочитать.

Молочко увеличивает количество эритроцитов, поднимает уровень гемоглобина, усиливает обменные процессы, белковый обмен, восстанавливает ткани. Вот вам и ответ, почему медовые бальзамы лечат ожоги.

Маточное молочко — это эликсир молодости и долголетия. Если сравнить, сколько живет пчела и сколько матка, которая питается молочком, то увидим что жизнь матки в несколько раз дольше. Выводы делайте сами.

Цветочная пыльца

Цветочной пыльце пан Даниил поет осанну. Это один из самый ценный продуктов пчеловодства. В нем присутствуют все аминокислоты, необходимые человеку. Они же являются фундаментом для построения белков. Пыльцу рекомендуется принимать всем, особенно детям и пожилым людям.

Даниил Шабак рекомендует пыльцу принимать по 0,5 — 1,5 ч. ложки в зависимости от возраста и веса, 2-3 раза в день. Ее нужно рассасывать во рту, тогда все полезные вещества усваиваются без потерь.

Можно компоновать пыльцу с медом в соотношении 1х1.

Цветочную пыльцу используют в профилактике инфарктов, инсультов, применяют при сердечной недостаточности, гипертонии. Она восстанавливает печень, ткани поджелудочной железы.

— Очень эффективна пыльца при анемии — говорит Даниил Шабак. — За неделю можно привести уровень гемоглобина в норму, а употребляя ее регулярно, поддерживать норму всегда. Проверено на своих близких.

Пыльцу принимают как вспомогательное средство при бесплодии: женском и мужском.

Прополис

Самый мощный природный антисептик и антибиотик. В Древнем Егпите он использовался при бальзамировании тел умерших.

Сейчас он входит в состав популярных лекарственных средств для лечения ангин, органов дыхания, кожи, а также косметологических средств.

Прополис содержится также и в мази, и бальзаме Даниила Шабака, которыми он лечит ожоги.

Забрус

Это субстанция, которой пчелы запечатывают свои соты с медом. Когда мед выкачивают, забрус срезают. Его применяют для лечения стоматологических заболеваний, ларингита, фарингита. Достаточно жевать кусочки забруса несколько раз в день, и болезнь капитулирует.

А кто жует забрус регулярно 1-2 раза в день по 10-15 минут, тот имеет здоровые зубы, того не беспокоит кариес.

Медом лечат бесплодие

В древние времена на свадьбе молодые пили медовуху — слабоалкогольный напиток из меда, а целый месяц после торжества ели мед каждый день. Отсюда и пошло понятие медовый месяц, между прочим. А знаете, почему такая традиция родилась?

А потому, что мед снимает весь негатив, который пристал к человеку, способствует оздоровлению всего организма и зачатию здорового ребенка. Наши предки знали об этих магических свойствах меда и использовали их.

Сейчас тоже нужно употреблять мед тем, кто хочет забеременеть.

Как выбирать правильный мед

Чтобы получить максимум пользы от меда нужно употреблять только натуральный мед с пасеки. Магазинный перед фасовкой нагревают, поэтому он теряет много полезных веществ.

Даниил Шабак советует покупать мед только у знакомых пасечников. Потому что на рынках часто продают некачественный, а то и сфальсифицированный мед.

Ориентируйтесь, во-первых, на аромат. Во-вторых, пробуйте: настоящий мед должен немного пощипывать язык. А если мед слишком сладкий, то это не мед, а сахар.

Мед льется только тогда, когда он свежевыкачанный, через 2-3 месяца он засахаривается.