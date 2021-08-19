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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Минздрав требует усилить контроль за выполнением карантинных правил

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Минздрав Украины направил в регионы письма с требованием усилить противоэпидемический контроль.

— Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту, и должны понимать, что не время расслабляться, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маску, дистанцироваться от других и получить прививки.

Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни.

В условиях пандемии украинцы должны:

  • носить маски в помещениях, общественном транспорте и во время проведения массовых мероприятий;
  • соблюдать физическую дистанцию;
  • соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
  • соблюдать режим самоизоляции (те, кому это необходимо).
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Медикам, которые оказывают больным Covid-19, надлежит:

  • выявлять новые случаи заболеваний;
  • доставлять пациентов с подозрением на Covid-19 на тестирование;
  • регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
  • осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;
  • организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением Covid-19;
  • обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения Covid-19.

Также должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала в лаборатории, которые проводят исследования на Covid-19 методом ПЦР.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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