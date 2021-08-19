Минздрав Украины направил в регионы письма с требованием усилить противоэпидемический контроль.
— Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту, и должны понимать, что не время расслабляться, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маску, дистанцироваться от других и получить прививки.
Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни.
В условиях пандемии украинцы должны:
- носить маски в помещениях, общественном транспорте и во время проведения массовых мероприятий;
- соблюдать физическую дистанцию;
- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
- соблюдать режим самоизоляции (те, кому это необходимо).
Медикам, которые оказывают больным Covid-19, надлежит:
- выявлять новые случаи заболеваний;
- доставлять пациентов с подозрением на Covid-19 на тестирование;
- регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
- осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;
- организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением Covid-19;
- обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения Covid-19.
Также должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала в лаборатории, которые проводят исследования на Covid-19 методом ПЦР.