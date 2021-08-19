Минздрав Украины направил в регионы письма с требованием усилить противоэпидемический контроль.

— Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту, и должны понимать, что не время расслабляться, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маску, дистанцироваться от других и получить прививки.

Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни.

В условиях пандемии украинцы должны:

носить маски в помещениях, общественном транспорте и во время проведения массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;

соблюдать режим самоизоляции (те, кому это необходимо).

Медикам, которые оказывают больным Covid-19, надлежит:

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять пациентов с подозрением на Covid-19 на тестирование;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;

организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением Covid-19;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения Covid-19.

Также должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала в лаборатории, которые проводят исследования на Covid-19 методом ПЦР.