Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует запретить рекламировать лекарственные препараты на территории Украины.

Орган поручил Кабинету министров разработать такой мораторий, говорится в указе №369/2021, обнародованном на сайте президента Украины.

Согласно документов, правительство должно создать и ввести в 1 января 2024 года мораторий на любую рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

В частности, речь идет о сообщениях на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Правительство также должно гарантировать контроль за соблюдением правил продажи лекарственных средств по рецепту.

Кроме того, оно должно следить за тем, чтобы не возникало ситуаций, когда пациенту назначили большое количество различных медпрепаратов или лечебных процедур.

По мнению инициаторов изменений, такие нововведения должны улучшить ситуацию с самолечением среди украинцев, когда они самостоятельно покупают препараты, употребляют их и наносят вред своему здоровью.

С целью предотвращения этого в Украине уже запретили продаж лекарств детям до 14 лет.