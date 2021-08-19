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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Пандемия непривитых — Байден о Covid-вакцинации в США

джо байден

В США гражданам активно предлагают сделать повторные прививки от коронавируса.

С таким обращением выступил президент страны Джо Байден.

— Мы все еще находимся в пандемии непривитых. Откровенно говоря, это трагедия, — отметил Джо Баден во время своего выступления в Белом доме.

Также он заявил, что нужно вакцинировать работников домов престарелых.

Кроме того, он обратился к частным предприятиям с просьбой сделать иммунизацию обязательной для своего персонала.

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В связи с распространением более опасного штамма коронавируса Дельта в США значительно ухудшилась эпидситуация. В стране вернули обязательный масочный режим и заговорили о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса.

По словам специалистов, только таким образом выйдет избежать тяжелых последствий циркуляции опасной мутации, инфицирование которой имеет большую вероятность госпитализации и летального исхода.

Вакцинация от коронавируса поможет избежать тяжелых последствий болезни и смерти, отмечают ученые во всем мире.

Источник: Los Angeles Times

Фото: Depositphotos

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