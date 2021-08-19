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Лариса Божко |

Первая смерть от Дельты на Тернопольщине: умерла 48-летняя женщина

Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

В городе Копычинцы Чортковского района на Тернопольщине от Covid-19 умерла 48-летняя женщина, у которой был диагностирован штамм Дельта.

Женщина недавно вернулась из-за границы. Лечилась в районной больнице.

Смерть жительницы Копычинцев от штамма Дельта подтвердила главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук.

— Анализы на определение штамма коронавируса были взяты еще при жизни. Ее проба вместе с другими 94 была отправлена в Киев в референс-лабараторию. Ее анализ оказался положительным на штамм Дельта, — рассказала Оксана Чайчук.

Женщина недавно вернулась из Великобритании, а заболела уже дома, и диагностировали ей коронавирус тернопольские врачи.

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Этот штамм обнаружен также у ее родных и близких, с которыми она контактировала.

Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но наблюдается тенденция к росту, и не время расслабляться, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он разослал в регионы письмо, в котором призвал усилить контроль за соблюдением правил карантина.

Источник: Zaxid.net

Фото: Pexels

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