Международные усилия с участием ученых из Великобритании и Италии предварительно показали, что лекарство, которое ранее использовалось для контроля уровня холестерина, может быть эффективным средством лечения Covid-19.

Исследователи протестировали несколько лицензионных препаратов. Они искали все, что могло бы нарушить взаимодействие между вирусным спайк-белком, то есть той частью коронавируса, которая связывается с клетками-хозяевами, и поверхностью человеческих клеток, чтобы увидеть, можно ли использовать лекарство для лечения Covid-19.

— Мы протестировали более 100 лекарств и обнаружили, что именно фиброевые кислоты имеют наибольший потенциал, поэтому мы заострили внимание на фенофибрате, — отметил соавтор исследования, профессор из Кильского университета Алан Ричардсон.

По его словам, ученые разработали фенофибрат еще в 1980-х, и врачи широко использовали его для контроля уровня холестерина в крови. Он был популярен до открытия статинов, которые имеют дополнительное преимущество в снижении риска сердечных заболеваний.

Препарат эффективен против Альфа и Бета вариантов SARS-CoV-2, и теперь команда исследует его эффективность против Covid-штамма Дельта.

Исследователи посмотрели, сколько клеток, инфицированных вирусом, высвободилось после лечения фенофибратом in vitro. Они обнаружили, что высвобождение вируса снизилось на 60% по сравнению с необработанными клетками. Другие препараты, такие как статины, не имели подобного эффекта.

— Похоже, фенофибрат делает больше, чем статины, — пришел к выводу директор по исследованиям в Школе биомедицинских наук Университета Бирмингема Фархат Ханим.

Размножение и распространение вируса среди клеток — это то, что вызывает симптомы, когда организм пытается контролировать вирус. Препарат, снижающий высвобождение вируса, должен предотвратить тяжелое заболевание и госпитализацию, а также снизить риск передачи вируса SARS-CoV-2 другим людям.

Источник: MedicalNewsToday