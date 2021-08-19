Сколько украинцев считают себя счастливыми и что для них счастье — опрос

76% граждан Украины заявляют, что считают себя счастливыми людьми, а также рассказали, что для них счастье.

Об этом говорится в результатах всеукраинского социологического исследования Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию независимости Украины, проведенного Украинским институтом будущего и социологической компанией Нью Имидж Маркетинг Групп.

— 39% респондентов однозначно считают себя счастливыми людьми, 37% — скорее считают себя такими, — говорят исследователи.

В то же время больше всего счастливых людей живет в западных регионах: Запад — 78%, Центр — 77%, Юг 77%, Восток — 73%.

Также среди молодежи больше тех, кто считает себя счастливым, люди старшего возраста реже подтверждали это.

Результаты:

молодежь: 49% — однозначно счастливы, 38% — скорее счастливы;

люди в возрасте 31-54 года: 40% — однозначно счастливы, 39% — скорее счастливы;

граждане в возрасте от 55 лет: 33% — однозначно счастливы, 36% — скорее счастливы.

Также украинцы рассказали, что для них счастье. 58% опрошенных уверены, что успех — это и есть счастье, каждый третий респондент не согласился с этим тезисом. Представители всех возрастных групп согласились с тем, что счастье тождественно материальному успеху.

Больше всего тех, кто так считает, среди молодежи, по территориальному признаку — среди жителей восточных областей.

— Успешный человек, по мнению большинства граждан Украины, — это тот, кто имеет работу с достойной зарплатой (так считают 52% респондентов) и занимается любимым делом (47%), — добавляют аналитики.

Молодые украинцы считают успешными тех, кто имеет бизнес (26%) и хорошие связи (19%). Старшее поколение говорит о наличии работы с достойной оплатой труда (55%).

В западных регионах чаще критерием успеха называют наличие любимого дела (49%).

Исследование проводилось с 17 июля по 1 августа 2021 года на всей территории Украины. Исследователи опросили 5 тыс. граждан face-to-face в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность для выборочной совокупности на уровне страны с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%, на региональном уровне — 3,16%.

Источник: Украинский институт будущего