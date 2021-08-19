На фоне всплеска случаев коронавируса и госпитализаций в штате Вашингтон предлагается обязательная вакцинация всех учителей и сотрудников государственных и частных школ, колледжей и университетов.

Как заявил губернатор Джей Инсли, кто не будет полностью вакцинирован до 18 октября, рискует потерять работу.

Это означает, что работникам нужно вакцинироваться последний раз Pfizer или Moderna или единовременно Johnson & Johnson до 4 октября.

— Мы не можем продолжать рисковать здоровьем наших детей, наших педагогов, школьного персонала, родителей или общественности, — сказал Инсли.

Единственно допустимым отказом от вакцинации является освобождение по медицинским или религиозным причинам.

Постановление распространяется на весь персонал школ, включая водителей автобусов и волонтеров.

Не позволяя вариант тестирования, мандат Инсли, пожалуй, является наиболее радикальной из мер, принятых любым другим государством.

На прошлой неделе Калифорния объявила аналогичные требования, но позволила тестирование вместо вакцинации.

Ранее Гавайи потребовали от всех сотрудников Министерства образования раскрыть свой статус вакцинации или пройти еженедельное тестирование.

Правительство США не запрещает руководству компаний требовать вакцинации от своих работников. В CNN уволили трех сотрудников за то, что они вошли в офис без вакцинации от Covid-19.

Источник: AP