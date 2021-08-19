Половина жителей Японии получила минимум один укол вакциной против коронавируса.

По информации властей страны, первую прививку сделали чуть менее 64 млн из 125 млн граждан.

При этом около 49 млн человек или почти 40% получили две дозы.

Темпы иммунизации различаются в разных возрастных группах. В стране более активно вакцинировались люди старшего возраста.

Например, более 88% граждан от 65 лет сделали один укол, около 85% — два. В то же время около 24% жителей страны моложе 65 лет получили одну дозу, 12% — две.

Власти планируют, что до конца августа половина населения получит две дозы, почти 60% — к концу сентября.

Вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года. Япония не была одной из первых стран, где стартовал этот процесс. Прививки населению стали делать только в феврале 2021 года.

Иммунизация людей проходит вакцинами производства Pfizer/BioNTech и Moderna. Также недавно начались поставки вещества от AstraZeneca.

Источник: The Japan Times