Украина в течение этой недели получила почти 800 тыс. доз вакцины от AstraZeneca коронавируса. Их, как гуманитарную помощь, передали Греция, Польша и Литва.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650,4 тыс. доз — Польша и 46 тыс. доз — Литва.

— Часть вакцины с этих поставок пойдет на прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок, — отметили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что AstraZeneca – это векторная вакцина против Covid-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС, имеет название Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Вакцины AstraZeneca, произведенные на разных площадках, являются взаимозаменяемыми. Если первую прививку вы получили вакциной одного производителя, то вторую дозу можно получить этой же вакциной любой другой страны производства.

Согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле — июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92% предотвращает госпитализации и смерти от болезни, которую вызывает новый опасный штамм Дельта.

Препарат одобрили для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам.

За сутки 18 августа в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека. Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы — 57 290 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 823 001 прививки.