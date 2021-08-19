Мобильные пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, будут работать в Киеве с 19 по 22 августа. Они по определенному графику будут курсировать в районах, удаленных от медицинских учреждений, где есть пункты прививок.

Прививочные палатки (с 21 до 24 августа) будут расположены на многолюдных улицах, сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

— Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематичнее, чем до рынка или продуктовой ярмарки, например, — сказала она.

Опыт, полученный во время пандемии, свидетельствует о том, что именно эти люди первыми попадают в реанимации, поскольку имеют хронические заболевания, осложняющие течение коронавирусной болезни.

В мобильных пунктах вакцинации может получить прививки любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство.

Такая иммунизация не требует предварительной записи.

Необходимо иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Если у вас подписана декларация с врачом — это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации.

На ревакцинацию рекомендуется записаться у семейного врача или через сервис helsi.me самостоятельно.

В автобусах и палатках: в Киеве будут работать мобильные центры Covid-вакцинации / 3 фотографии

В КГГА надеются, что такая инициатива найдет отклик у киевлян, и они будут активнее вакцинироваться.

Городские власти рассчитывает на то, что горожане, которые никак не решат, нужно ли вакцинироваться, увидев мобильный пункт просто рядом с собой, наконец-то решатся получить прививку от Covid-19. Потому что это: быстро, бесплатно, прямо сейчас, защитит жизнь и здоровье.

В Украине разработали наклейки для предприятий, которые вакцинировали свои коллективы от Covid-19. Стикеры разработали для того, чтобы отметить организации, которые воспользовались такой возможностью, и призвать других вакцинироваться от коронавируса. Их можно клеить на входе или в помещениях.