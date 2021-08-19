В Сингапуре к шести неделям тюрьмы приговорили британца за нарушение карантинных ограничений, в частности за отказ носить маску в общественных местах.

40-летний Бенджамин Глинн нарушал государственные протоколы по борьбе с коронавирусом.

В мае мужчина отказался надеть маску в поезде, а в июле — в зале во время заседания суда. Также он угрожал государственным служащим.

Глинн заявил, что на него не распространяются нормы сингапурского законодательства касательно ношения масок.

Суд признал его виновным по четырем пунктам обвинений.

Кроме того, из-за такого поведения британца заставили пройти психиатрическую экспертизу.

Мужчина попросил суд вернуть ему паспорт, чтобы он мог выехать в Великобританию. По данным СМИ, британца таки решили депортировать на родину.

Из-за распространения коронавируса люди во всем мире вынуждены носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти нормы помогают бороться с вирусом.

Эта рекомендация сохраняется и для людей, которые получили прививку от коронавируса.