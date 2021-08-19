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Людмила Грубник |

Изготовление вакцин в Украине: что нужно, чтобы создание биокластера дало результат

Сергій Комісаренко

К изготовлению вакцин от инфекционных болезней и тест-систем в биокластере, который планируют создать в Украине, нужно привлекать ученых. Только в таком случае проект будет успешным.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава комиссии по биобезопасности и биозащите СНБО, директор Института биохимии им. А.В.Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко.

— Крайне важно, чтобы это дело было правильно организовано. Когда речь идет о создании наукоемкого продукта, он должен быть создан именно учеными. Минздрав, Министерство аграрной политики должны выступать социальными заказчиками, но научные продукты должны создавать ученые, — отметил Сергей Комиссаренко.

В 2021 году на реализацию этого проекта правительство выделило 100 млн грн. По словам спикера, этих средств достаточно лишь на начальном этапе.

— Суммы достаточно лишь для того, чтобы что-то начать. Должны быть ученые, которые знают, что делать. У них должны быть соответствующее оборудование, реагенты, экспериментальные животные, — добавляет он.

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Только тогда получится успешно реализовать проект создания биокластера в Украине. Иначе средства будут потрачены зря, и инициатива будет бесполезной.

Источник: Украина 24

Фото: Сергей Комиссаренко

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