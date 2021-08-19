Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Минздрав Украины разослал письма в регионы об усилении контроля за эпидситуацией и соблюдением правил карантина.

Коронавирус в Киеве

За последние сутки в Киеве подтвердили 245 новых случаев коронавируса. Столица снова — в числе лидеров по показателям суточного прироста болезни.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных с коронавирусной болезнью. А также 19 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 187 человек. В общем коронавирусную инфекцию преодолели 214 393 жителя столицы.

Чтобы увеличить количество вакцинированных и поощрить киевлян получить прививку, на длинных выходных в городе будут работать мобильные пункты прививки, оборудованные в палатках и автобусах.

В Украине

Европейский Союз признал, что украинские Covid-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским нормам! Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

На реализацию проекта по разработке и изготовлению вакцин и тест-систем от инфекционных болезней правительство Украины выделило 100 млн грн. Но только при условии привлечения к этому делу ученых проект будет успешным, сказал в эфире одного из украинских телеканалов глава комиссии по биобезопасности и биозащите СНБО, директор Института биохимии им. О.В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко.

В Украине разработали серию наклеек для организаций, которые провели вакцинацию против Covid-19 своих коллективов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Их можно размещать на входе или в помещениях.

В Украину поставили 2 784 флакона препарата Тоцилизумаб. Его развезут в регионы для лечения больных с тяжелым течением Covid-19.

В мире

Всего за время пандемии в мире заболели Covid-19 210 472 527 человек. Умерли — 4 411 598. Выздоровели — 188 533 436.

Япония. Половина жителей страны получила по меньшей мере один укол вакцины против коронавируса. По информации руководства страны, первую прививку сделали немногим меньше 64 млн из 125 млн граждан.

Признание ЕС сертификата в Дії и критика США за третью прививку: Covid-новости 19 августа / 2 фотографии

В то же время около 49 млн человек, или почти 40% получили две дозы.

Темпы иммунизации различаются в разных возрастных группах. В стране более активно вакцинировались люди старшего возраста.

США. На фоне всплеска случаев коронавируса и госпитализаций в штате Вашингтон предлагается обязательная вакцинация всех учителей и сотрудников государственных и частных школ, колледжей и университетов.

Как заявил губернатор Джей Инсли, кто из педагогов не будет полностью вакцинирован до 18 октября, рискует потерять работу.

Сингапур. К шести неделям тюрьмы приговорили британца за нарушение карантинных ограничений, в частности за отказ носить маску в общественных местах.

ВОЗ. Сейчас в мире нет необходимости применять третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса, чтобы усилить действие двух основных доз. Об этом заявила сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

А генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал США за принятие третьей дозы вакцины против Covid-19. Он утверждает, что бедные страны вакцинировали от коронавируса менее 2% населения из-за нехватки препаратов на рынке. А 75% всех введенных в мире Covid-вакцин приходятся лишь на 10 стран. Он назвал несправедливое распределение вакцин в мире позором для всего человечества.